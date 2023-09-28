В Челябинской области объединят территориальные налоговые инспекции

С 30 октября произойдет реорганизация структуры налоговых органов Челябинской области с объединением территориальных инспекций. Численность сотрудников службы при этом не изменится, сообщает пресс-служба УФНС России по региону.

В ведомстве отмечают, что основные цели оптимизации – это повышение качества налогового администрирования и улучшение условий предоставления южноуральцам государственных услуг.

В результате реорганизации будет создано 11 налоговых инспекций, включая 12 территориально обособленных подразделений. Сейчас в Челябинской области работает 18 инспекций. Так, межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) №16 присоединят к МИФНС №17, которые работают в Магнитогорске. Объединятся МИФНС №19 (Чесма), №3 и №22 (Кыштым) с центральным офисом в Кыштыме. К ИФНС по Калининскому району Челябинска присоединят МИФНС №20 (Верхний Уфалей) и переименуют в МИФНС №26. К ИФНС по Курчатовскому району прибавят МИФНС №21 (Златоуст), к ИФНС по Центральному району – МИФНС №18 (Сатка), к ИФНС по Советскому району – МИФНС №15 (Южноуральск),к ИФНС по Ленинскому району – МИФНС №10 (Копейск), к ИФНС по Тракторозаводскому району – МИФНС №23 (Миасс).

Помимо этого, будут созданы три специализированные инспекции. Это два Центра компетенций по контрольной работе (МИФНС №24 и №25), в которые передадут функции контрольно-аналитической работы, планирования и проведения выездных налоговых проверок. А также Центр по управлению долгом (МИНФС №32 по Челябинской области).

Существующие офисы налоговой службы в муниципалитетах продолжат работать. «Важно, что точка обслуживания и приема налогоплательщиков останется неизменной,– заявители смогут по-прежнему посещать налоговый орган по месту учета. График работы в территориальных налоговых органах также останется прежним»,– подчеркивают в УФНС России по региону.

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