ЦБ: 71,7% ипотеки получили заемщики, тратящие на кредиты свыше половины дохода

Во втором квартале 2023 года 71,7% выданных ипотек получили заемщики, которые тратят на обслуживание кредитов более половины своего дохода. Об этом рассказала РБК директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

Как утверждает Елизавета Данилова, доля ссуд таким клиентам в ипотечном портфеле составила 60,8%. Это касается ипотеки на первичном и на вторичном рынках, которую выдали клиентам с показателем долговой нагрузки (платежи по кредиту к ежемесячному доходу) более 50%.

Раньше Центробанк не раскрывал эту статистику, а приводил данные только по доле сверхзакредитованных заемщиков с показателем долговой нагрузки, превышающим 80%. Выдачи ипотек с показателем долговой нагрузки более 80% во втором квартале превысили 40%. По словам госпожи Даниловой, Банк России фиксирует в ипотеке большее снижение качества выдаваемых ссуд, чем в сегменте необеспеченных кредитов.

«Полных данных за третий квартал нет, но вряд ли мы там увидим снижение доли выдач закредитованным гражданам, потому что в целом в августе были рекордные темпы роста выдач. И наверняка это достигалось в том числе за счет более свободных стандартов кредитования»,— сообщила директор департамента Центробанка.

С апреля по июнь российские банки выдали физическим лицам на ипотеку 1,18 трлн руб. Объем ипотечного портфеля по итогам квартала достиг 15,65 трлн руб. За второй квартал заемщики, отдающие на кредиты больше половины дохода, взяли ипотеку на 843,2 млрд руб. На начало июля их обязательства по кредитам на жилье составили 9,52 трлн руб.

О том, почему кредиты становятся дороже и недоступнее,— в материале «Ипотека подстроилась под ЦБ».