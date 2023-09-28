Дом сгорел в поселке Удмуртии из-за замыкания в морозильной камере

В поселке Сева в Глазовском районе Удмуртии 27 сентября около 20:20 загорелось частное хозяйство, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. О пострадавших не сообщается, однако огонь уничтожил жилой дом и надворные поселки на 153 кв. м, а также повредил стену гаража на соседнем участке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Пожарным удалось эвакуировать четыре газовых баллона, тем самым предотвратив их разгерметизацию и распространение пламени на соседние хозяйства.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание электрооборудования в морозильной камере на веранде.