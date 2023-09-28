В рамках экологической акции компании «КАМА» на территории Пермского лесничества высадят 10,7 тыс. новых деревьев

В пятницу, 29 сентября, компания «КАМА» проведет акцию по лесовосстановлению «Сохраним лес». Мероприятие пройдет на территории Пермского городского лесничества. Зеленый пояс краевой столицы планируется увеличить на 10,7 тыс. деревьев. Новые деревья – сосны – будут высажены на площади 3,5 га, в районе пересечения Восточного обхода и автодороги Пермь – Жебреи.

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По словам генерального директора компании «КАМА» Максима Писарева, предприятие в силу использования наилучших доступных технологий и вовлечения в переработку осинового баланса активно влияет на положительную динамику лесовосстановления в Пермском крае. «Всего в 2023 году силами компании высажено более 208 тыс. хвойных деревьев на площади 240,5 га и более 330 тыс. хвойных деревьев в рамках программы по сохранению подроста и содействия лесовосстановлению», – рассказал Максим Писарев.

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Ожидается, что в экологической акции «Сохраним лес» примут участие руководители и сотрудники профильных министерств и ведомств, экоактивисты, руководители и работники компании «КАМА». Организаторами акции выступают Министерство природных ресурсов, экологии и лесного хозяйства Пермского края и компания «КАМА».

Желающие принять участие в мероприятии смогут завтра добраться к месту проведения акции и вернуться обратно на бесплатных автобусах.

Автобус из Краснокамска и обратно:

08:20 – Краснокамск, Шоссейная, 11 – площадка акции «Сохраним лес»;



14:30 – площадка акции «Сохраним лес» – Краснокамск, Шоссейная, 11.

Автобус из Перми и обратно:

08:30 – Пермь, Попова, 11 – площадка акции «Сохраним лес»;



14:30 – площадка акции «Сохраним лес» – Пермь, Попова, 11.

Координаты точки места проведения акции «Сохраним лес» для тех, кто будет добираться самостоятельно:

от Перми по направлению в сторону д. Жебреи, остановка «Кооператив ИНКАР», поворот налево, в сторону СНТ «Мечта». Координаты: 57.958089, 56.428567.

ООО «КАМА»