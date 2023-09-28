Пермь посетит полпред Приволжского федерального округа

Сегодня в Пермь приедет полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров. Об этом сообщается на сайте федерального округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«28 сентября в Перми полномочный представитель президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проведет заседание совета округа. Высшие должностные лица регионов ПФО, представители органов государственной власти и общественных организаций обсудят организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях»,— сообщается на сайте округа.

По информации источника Ura.Ru, на заседании Пермский край поделится позитивным опытом в части молодежной политики. Программа рассчитана на весь день.