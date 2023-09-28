Руководитель ювелирной компании, отказавшейся от бренда «Сердце Пармы», регистрирует новый знак

Основатель и руководитель ювелирной компании «Сереброника» Андрей Саламатин регистрирует новый товарный знак — «Серебриссимо». Информация об этом появилась на сайте znakoved.ru.

«Мы проводим фотоконкурс от «Сереброники». Один из вариантов названия конкурса был “Сереброника, брависсимо!” Мы сократили его до более скромного и короткого — “Серебриссимо”. А для того чтобы законно использовать любое название в своей деятельности, мы регистрируем право на использование этого имени в Роспатенте»,— рассказал «Ъ-Прикамье» господин Саламатин.

По информации сайта, заявка на регистрацию Андреем Саламатиным знака «Серебриссимо» поступила 21 сентября. Среди перечня товаров и услуг новой компании числятся ювелирные украшения и изделия, драгоценные камни, благородные металлы.

Ранее сеть ювелирных салонов «Сереброника» отказалась от использования товарного знака «Сердце Пармы». Продюсер писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева обвинила «Серебронику» в неправомерной регистрации товарного знака «Сердце Пармы» и пообещала инициировать судебные разбирательства. В заочной полемике с Юлией Зайцевой Андрей Саламатин заявил о законности регистрации товарного знака, при этом пообещав не брать деньги с писателя Алексея Иванова за использование названия «Сердце Пармы». Вскоре после этого, однако, «Сереброника» отозвала коллекцию с названием «Сердце Пармы».