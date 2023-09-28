Фигуранта дела о похищении мигранта в Челябинской области отправили в СИЗО

Центральный районный суд Челябинска заключил под стражу 18-летнего жителя Копейска, обвиняемого в сопряженном с разбоем похищении иностранного гражданина. Мера пресечения избрана до 26 ноября, сообщают в суде.

Фигурантами дела о похищении мигранта выступают четверо жителей Копейска, двое из которых несовершеннолетние. По версии следствия, горожане похитили иностранца и вывезли его на машине на участок леса в городе. Они связали пленника веревкой, подвергли избиениям и издевательствам. Также они угрожали ему оружием. Причиной насилия они назвали иностранцу якобы совершенное им надругательство над девушкой. Однако, как считает следствие, конфликт возник на почве ревности из-за общения мигранта со знакомой одного из горожан.

Второго фигуранта дела, 17-летнего жителя Копейска, суд по ходатайству следователя не стал заключать под стражу и отправил под домашний арест.

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