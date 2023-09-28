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В Ростовской области создан кластер радиоэлектронной промышленности

Межрегиональный кластер радиоэлектронной промышленности создан в Ростовской области на базе предприятия по созданию ноутбуков ГК «Бештау», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Отмечается, что проект создания кластера в июле текущего года на Международной выставке «Иннопром-2023» был одобрен зампредседателя Правительства Российской Федерации Денисом Мантуровым.

«Сегодня участниками являются девять компаний Ростовской области, а также Ставропольского и Краснодарского краев. Все эти предприятия являются разработчиками и производителями комплектующих, программного обеспечения и готовых устройств»,– цитирует пресс-служба правительства слова Андрея Савельева.

В рамках меры поддержки участники смогут пользоваться льготным кредитованием и субсидиями на приобретение стартовых партий продукции.

Анастасия Назарова

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