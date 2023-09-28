Новый первый замминистра АПК Пермского края приступил к работе

Назначен новый первый заместитель министра агропромышленного комплекса Пермского края, должность которого стала вакантной в июне. Как и предсказывали источники «Ъ-Прикамье», этот пост заняла Алеся Киласония, до настоящего времени работавшая заместителем руководителя Пермского отделения Россельхозбанка. По данным собеседника, знакомого с ситуацией, госпожа Киласония сегодня приступила к работе в новой должности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минагро Пермского края Фото: Минагро Пермского края

Напомним, с ноября 2021 года пост первого заместителя министра агропромышленного комплекса Пермского края занимала Татьяна Пестова. На этой должности она курировала работу управления инвестиций в АПК. В середине июня госпожа Пестова завершила работу в министерстве, сообщив, что планирует трудоустроиться в Москве, однако не конкретизировала, куда именно.

Вся трудовая деятельность Алеси Киласонии ранее была связана с банковскими структурами. До прихода в Россельхозбанк она работала в пермском офисе ВТБ.