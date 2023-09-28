Прием заявок на выбор формы соцпакета в Удмуртии завершится 30 сентября

В Удмуртии 30 сентября завершится прием заявлений о выборе формы получения социального пакета на базе Госуслуг и МФЦ, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Однако в клиентских службах Социального фонда России принимать документы будут дополнительно в понедельник, 2 октября, поскольку в этом году 30 сентября приходится на выходной день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как отметил Управляющий ОСФР по Удмуртии Алексей Бельтюков, подать заявление требуется, если житель желает изменить текущий порядок получения льгот. Например, в настоящее время гражданин получает деньги, а с 1 января 2024 года хочет получать натуральные льготы- услуги.

Всего в этом году больше 120 тыс. жителей региона получили право на набор соцуслуг, в том числе инвалиды, ветераны боевых действий, ликвидаторы чернобыльской аварии, а также граждане, пострадавшие от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне. Стоимость набора соцуслуг составляет 1,46 тыс. руб. в месяц. В него входят лекарственное обеспечение, бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно, а также санаторно-курортное лечение при наличии медицинских показаний.