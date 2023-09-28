С начала года оборот розничной торговли в Прикамье вырос почти на 4%

С января по август оборот розничной торговли в Пермском крае составил 462,88 млрд руб., что на 3,8% больше аналогичных показателей 2022 года. Как сообщает Пермьстат, в макроструктуре регионального оборота розничной торговли доля непродовольственных товаров с начала года составила 50,6%, доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий — 49,4%.

За восемь месяцев этого года оборот на 97,7% сформировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями. Доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 2,3%.

Оборот торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями составил 228,6 млрд руб.— это на 3% больше, чем год назад. Оборот торговли непродовольственными товарами вырос на 4,7% (до 234,2 млрд руб.).