На Урале будут судить экс-сотрудницу банка, обвиняемую в хищении $40 тыс.

В Каменске-Уральском будут судить бывшую сотрудницу банка, обвиняемую в присвоении $40 тыс., что эквивалентно сумме свыше 3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ рассмотрит Синарский районный суд.

По версии следствия, с 2016 года обвиняемая занимала должность заместителя руководителя дополнительного офиса банка. В марте 2023 года она обнаружила в сейфе клиента, срок аренды по которому истек, пакет, в котором были деньги в иностранной валюте на сумму $100 тыс.

Силовики считают, что экс-сотрудница банка похитила $40 тыс. Пытаясь сокрыть хищение, обвиняемая составила опись, указав в ней, что пакет не вскрывался и деньги в нем не пересчитывались.

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