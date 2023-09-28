«Единственное объяснение — это полная переориентация РФ на рынок китайских авто»

Грузия ввела запрет на экспорт, реэкспорт или транзит в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 куб. м, а также гибридных машин и электрокаров, ввезенных из стран Евросоюза. Как повлияет решение грузинских властей на российский авторынок рассказывает краснодарский адвокат Гор Казарян.



Гор Казарян

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«Речь в данном случае идет о том, что Грузия запретила пропускать в Россию автомобили из ЕС на транзитных номерах. Очевидно, что здесь следует говорить о выполнении европейских санкций.

Сегодня Верхний Ларс является одним из шлюзов, через который иномарки ввозятся в Россию. Речь в основном идет об автомобилях, которые раньше активно шли через Армению как члена Таможенного союза. Но, во-первых, этот шлюз явно несопоставим с Новороссийском или с Владивостоком, а во-вторых, ограничения касаются не всех автомобилей, относительно дешевые еще смогут проходить. Кроме того, существуют способы обхода таких ограничений. В-третьих, после того, как Россия с августа существенно увеличила утилизационный сбор на иномарки, ввозимые на ее территорию физлицами, все остальные ограничения видятся абсолютно несущественными.

Сбор был поднят для всех иностранных автомобилей с объемом двигателя более трех литров — теперь он составляет от 800 тыс. руб. Менее мощные машины сюда не попадают при условии, если не меняют собственника в течение года, в противном случае таможенная служба доначислит утилизационный сбор в размере, предусмотренном для юридических лиц.

Мне сложно объяснить, зачем было поднимать сбор и перекрывать этот путь параллельного экспорта, тем самым препятствуя обновлению автопарка. Можно предположить, что это сделано для пополнения бюджета, но наивно думать, что граждане будут платить такие сборы. Единственное объяснение, которое я могу дать, это полная переориентация РФ на рынок китайских авто, ликвидация конкуренции и форсирование импорта китайских машин.

Поэтому ограничения, установленные Грузией, на фоне решений, принятых российскими властями, особенно ни на что не повлияют».

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