Прокуратура добивается сноса дома в охранной зоне Борисоглебского монастыря

Второй кассационный суд общей юрисдикции удовлетворил кассационное представление прокурора Ярославской области Александра Лоренца и отменил решения нижестоящих судов, отказавших в сносе нового дома в охранной зоне Борисоглебского монастыря. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в охранной зоне Борисоглебского монастыря

Фото: Прокуратура Ярославской области Дом в охранной зоне Борисоглебского монастыря

Фото: Прокуратура Ярославской области

Прокуратура Борисоглебского района установила, что жительница Москвы владела домом в границах охранной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Борисоглебского монастыря». Расстояние от дома до стены монастыря составляло менее 30 м. «Дом площадью 40 кв.м. представлял историческую ценность как элемент деревянной застройки первой половины ХХ века»,— уточнили в прокуратуре.

В 2020-2021 годах женщина снесла дом и построила новое кирпичное здание площадью 150 кв.м. В прокуратуре посчитали эти действия незаконными и подали в суд иск с требованиями о сносе здания и запретом на строительные работы.

Ростовский суд отказал в удовлетворении иска, то же сделала и апелляционная инстанция. Суды посчитали, что проведенные женщиной работы относятся к регенерации историко-градостроительной среды. В прокуратуре пояснили, что новый дом сильно отличается от снесенного и его строительство не может признаваться восстановлением.

После отказов двух судов прокурор Ярославской области Александр Лоренц внес во Второй кассационный суд общей юрисдикции кассационное представление. Вынесенные ранее решения судов отменены, а дело отправлено на новое рассмотрение.

Алла Чижова