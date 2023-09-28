Бюджет РФ выделил 2,5 миллиарда на свет в балаковском центре Сбербанка
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о выделении ПАО «Сбербанк» средств на возведение Центра обработки данных (ЦОД) в Балакове Саратовской области, сообщили в Telegram-канале «Володин. Саратов».
Из федеральной казны организации Германа Грефа поступит трансферт в размере 2,5 млрд руб. Такое решение приняла комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Указанную сумму планируют потратить только на присоединения ЦОД к сетям электроснабжения ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети».
Необходимость крупного государственного транша для частной компании господин Володин объясняет созданием рабочих мест и увеличением налоговых поступлений в бюджет Саратовской области. За какой срок «поступления» покроют траты, не уточняется.
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