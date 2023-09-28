В Свердловской области ожидается похолодание до -2 градусов и дожди

С 28 по 30 сентября в Свердловской области ожидаются похолодание до -2 градусов и дожди. По данным уральского Гидрометцентра, днем в четверг температура воздуха в регионе составит +12°…+17°. Местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В пятницу, 29 сентября, температура ночью опустится до +3°…+8°, днем потеплеет до +10°…+15°. Ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северный 4-9 м/с.

В субботу, 30 сентября, температура воздуха ночью составит 0°…+5°, а на крайнем севере похолодает до -2°…+3°. Днем ожидается +8°…+13°. Прогнозируются небольшие, местами умеренные дожди. Ветер восточный 5-10 м/с.

В Екатеринбурге днем 28 сентября ожидается +14°…+16°. Ночью в пятницу прогнозируется +6°…+8°, днем — +11°…+13°. В субботу ночью температура составит +6°…+8°, днем +10°…+12°.

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