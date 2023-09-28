Губернатор Томской области назвал примерную стоимость третьего моста через Томь

Губернатор Томской области Владимир Мазур назвал ориентировочную стоимость третьего моста через Томь. По его словам, она сопоставима с инвестициями в студенческий кампус, концессионное соглашение по которому было заключено на 47 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Мост нужен, однозначно, потому что предполагается серьезное развитие левобережья. Нагрузка, которую несет сегодня коммунальный мост – предельная. Работы, которые сегодня ведутся, можно сказать – первый начальный этап. Выбрана трассировка, разыгран подрядчик на проектные работы, сегодня мы определяем срок завершение этого этапа», - заявил глава региона, отметив, что приблизительные сроки реализации – 2028 год.

Вместе с этим Владимир Мазур считает, что по вопросу реализации этого проекта необходимо смотреть за тем, как будет развиваться экономика. «Нагрузка приличная на бюджет, поэтому будем решать вопрос по мере наших возможностей», - рассказал он.

Ранее власти Томска оценивали стоимость проекта в 15-20 млрд руб. В мае и.о. мэра Михаил Ратнер сообщал, что примерная стоимость проектирования мостового перехода составляет около 600 млн руб.

В апреле 2019 года Иван Кляйн, занимавший в то время пост мэр Томска, заявил, что городская администрация вновь начала рассматривать идею строительства третьего моста через Томь. По его словам, власти тогда вели переговоры с инвестором о реализации проекта стоимостью 25-30 млрд руб. на условиях государственно-частного партнерства. После этого действующий тогда губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал «мечтами мэрии» проект строительства третьего моста, так как «лишних 30 млрд руб. на этот проект в областном бюджете нет«.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев