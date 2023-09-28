Байден рассчитывает на расширение партнерства США с Туркменией

Президент США Джо Байден рассчитывает на расширение, углубление и наращивание партнерства с Туркменией. Об этом американский президент сообщил в поздравлении своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову в связи с празднованием Дня независимости республики (отмечается 27 сентября).

«В предстоящем году я надеюсь на дальнейшее наращивание и расширение нашего партнерства»,— говорится в послании господина Байдена туркменскому лидеру, которое публикует издание «Нейтральный Туркменистан».

В поздравлении Джо Байден обозначил основные сферы сотрудничества двух стран. В частности, по его словам, Вашингтон и Ашхабад совместно «способствуют обеспечению безопасности и стабильности в регионе, в том числе путем борьбы с терроризмом». Кроме того, как заявил американский президент, два государства «вместе работают над преодолением климатического кризиса и сокращением выбросов метана».

Ранее действующий президент Туркмении Сердар Бердымухамедов принял участие в первой встрече лидеров пяти стран Центральной Азии с господином Байденом. Неформальный саммит состоялся в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи ООН. Помимо господина Бердымухамедова, в этой встрече также участвовали лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиеев.

Александр Кислов