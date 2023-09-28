Новосибирская чиновница завысила себе зарплату на 700 тыс рублей

В Новосибирской области осуждена бывшая замглавы по финансовым вопросам Мочищенского сельсовета, обвиняемая в мошенничестве (максимальное наказание – лишение свободы на срок до 6 лет).

Чиновница, как выяснило следствие, в течение года неоднократно вносила в реестры на выплату заработной платы ложные сведения, повышая себе зарплату. Всего ею было похищено из бюджета более 700 тыс. руб., сообщает прокуратура Новосибирской области.

Фигурантка дела приговорена к лишению свободы на 2 года условно. Также с нее взыскан ущерб, причиненный бюджету.

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Оксана Павлова