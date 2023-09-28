Новосибирцы уступили санкт-петербургскому СКА в домашнем матче

В первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) завершилась победная серия новосибирской «Сибири». Она составила четыре матча.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

В игре 27 сентября на своей площадке сибиряки уступили санкт-петербургскому СКА со счетом 0:3. У гостей дважды отличился Александр Гальченюк. В первом периоде при счете 0:0 гол забил игрок «Сибири» Павел Гоголев, но он не был засчитан из-за игры высоко поднятой клюшкой.

После 11 игр у новосибирской команды 13 очков. Она идет пятой в турнирной таблице конференции «Восток» КХЛ. У лидера – магнитогорского «Металлурга» – 17 очков, по 14 сразу у трех команд: тольяттинской «Лады», казанского «Ак Барса» и екатеринбургского «Автомобилиста».

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Валерий Лавский