Посол Антонов: в США давят на американские компании, оставшиеся в России

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти давят на компании из Соединенных Штатов, которые продолжают свою деятельность в России, также давление на них оказывают и «ангажированные СМИ». Несмотря на это, по словам дипломата, некоторые представители бизнеса из США сохраняют высокий интерес к российскому рынку.

«Из-за многочисленных ограничений в финансовой и торговой сферах экономоператоры зачастую попросту не могут провести необходимые платежи за поставки товаров. Причем даже за продовольствие и медикаменты, которые, как нам регулярно пытаются доказать в администрации, якобы не затронуты рестрикциями. Обрублены традиционные логистические маршруты доставки продукции»,— сообщил высокопоставленный российский дипломат (цитата по Telegram-каналу посольства РФ в Вашингоне).

Господин Антонов также добавил, что Россия остается полностью открытой для взаимодействия с зарубежными бизнесменами, которые заинтересованы в продолжении и сохранении собственного присутствия на отечественном рынке. Как сообщил посол, такие намерены выразил целый ряд американских фирм (их названия дипломат не раскрыл).

В июне нынешнего года президент РФ Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что представители российского бизнеса обращаются с просьбой не пускать обратно иностранные компании, которые ушли из России после начала спецоперации России на Украине. Однако, по его словам, если ушедшие зарубежные фирмы захотят вернуться, Россия не будет для них закрывать двери и будет создавать условия для их работы.

Александр Кислов