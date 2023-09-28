Ким Чен Ын заявил, что готов искать союзников для борьбы с «гегемонией США»

Лидер КНДР Ким Чен Ын считает, что Северной Корее нужно активизировать поиск союзников и укрепить отношения с государствами, которые противостоят "«гегемонистской стратегии США и Запада».

«В настоящий момент реализуется структура второй холодной войны из-за империалистических реакционных сил»,— сообщил политик в ходе съезда Верховного народного собрания (ВНС) Северной Кореи. По его словам, сейчас «само существование суверенных государств оказывается под серьезной угрозой».

В связи с этим, по словам Ким Чен Ына, КНДР необходимо активизировать сотрудничество с теми странами, которые борются с «гегемонией Запада», а также искать новых союзников, которые готовы поддержать Северную Корею. Какие именно государства Ким Чен Ын считает «борцами с гегемонией США и Запада», он не уточнил.

Александр Кислов