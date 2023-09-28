Власти Буркина-Фасо сообщили, что предотвратили попытку госпереворота

Власти Буркина-Фасо заявили, что 26 сентября силы безопасности и разведка страны сумели предотвратить попытку государственного переворота. По их данным, насильственную смену власти планировали осуществить «военные и гражданские лица», часть из которых уже задержаны.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных чиновников, неназванные военные офицеры «и другие лица» планировали дестабилизировать страну и планировали «атаковать институты республики». Число арестованных по обвинению в причастности к попытке госпереворота не раскрывается.

«Правительство глубоко сожалеет, что некоторые буркинийцы, в том числе офицеры, присягнувшие защищать родину, ввязались в авантюру такого характера»,— отмечают представители руководства Буркина-Фасо.

Сейчас Буркина-Фасо руководит высокопоставленный местный военный Ибрагим Траоре. В сентябре минувшего года он и группа его соратников из армейской среды объявили о смещении главы правительства переходного периода Мали подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибы, приостановлении действия конституции и роспуске правительства.

Александр Кислов