Главные анонсы 28 сентября

Президент России Владимир Путин:

по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов;

проведет переговоры с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром;

посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.

Госдума соберется на пленарное заседание.

В 13:00 в здании НИУ «Высшая школа экономики» состоится прощание с экс-министром экономики, членом Совета по правам человека Евгением Ясиным.

В Якутске региональное правительство уйдет в отставку.

Нагатинский суд Москвы рассмотрит дело бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, обвиняемого в продаже сведений о личной жизни Дарьи Дугиной.

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» о взыскании 270,6 млн руб. с нефтяной компании «Дулисьма».

Верховный суд РФ рассмотрит жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче рассмотрения дела о хищении активов «МСП Банка» в Бабушкинский суд Москвы.

Арбитражный суд Самары проведет предварительное судебное заседание по иску «Тольяттиазота» к бывшему гендиректору корпорации Вячеславу Суслову и швейцарской Ameropa AG о взыскании убытков на сумму 3,8 млрд руб.

Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию калужского «Газэнергобанка» на определение нижестоящего суда, которым было принято к рассмотрению заявление подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG.

Никулинский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску врача сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

В Вашингтоне республиканцы проведут первое слушание об импичменте президенту США Джо Байдену.

Представители Евросоюза и Украины обсудят на заседании координационной группы ЕС план по ограничению экспорта украинского зерна в страны сообщества.