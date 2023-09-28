Главные анонсы 28 сентября
Президент России Владимир Путин:
- по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов;
- проведет переговоры с президентом Южного Судана Сальваторе Кииром;
- посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова.
Госдума соберется на пленарное заседание.
В 13:00 в здании НИУ «Высшая школа экономики» состоится прощание с экс-министром экономики, членом Совета по правам человека Евгением Ясиным.
В Якутске региональное правительство уйдет в отставку.
Нагатинский суд Москвы рассмотрит дело бывшего инспектора ГИБДД Ивана Рыбина, обвиняемого в продаже сведений о личной жизни Дарьи Дугиной.
Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск «Транснефти» о взыскании 270,6 млн руб. с нефтяной компании «Дулисьма».
Верховный суд РФ рассмотрит жалобу защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на решение о передаче рассмотрения дела о хищении активов «МСП Банка» в Бабушкинский суд Москвы.
Арбитражный суд Самары проведет предварительное судебное заседание по иску «Тольяттиазота» к бывшему гендиректору корпорации Вячеславу Суслову и швейцарской Ameropa AG о взыскании убытков на сумму 3,8 млрд руб.
Девятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляцию калужского «Газэнергобанка» на определение нижестоящего суда, которым было принято к рассмотрению заявление подконтрольного «Татнефти» банка «Зенит» о банкротстве швейцарского банка Credit Suisse в лице его правопреемника UBS AG.
Никулинский суд Москвы проведет предварительное заседание по иску врача сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года Филиппа Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту.
В Вашингтоне республиканцы проведут первое слушание об импичменте президенту США Джо Байдену.
Представители Евросоюза и Украины обсудят на заседании координационной группы ЕС план по ограничению экспорта украинского зерна в страны сообщества.