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Минздрав зря не порекомендует

ВС РФ нашел основания для пересмотра решений волгоградских судов по иску из-за задержки операции

Истица ездила на «скорой» между больницами порядка пяти часов

Истица ездила на «скорой» между больницами порядка пяти часов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Истица ездила на «скорой» между больницами порядка пяти часов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Жительница Волжского Волгоградской области дошла до Верховного суда (ВС) РФ с иском к двум больницам региона. В 2020 году ей вырезали аппендицит спустя восемь часов с момента поступления в медучреждение, где ее не хотели принимать из-за отсутствия флюорографии и отрицательного теста на коронавирус. По мнению истицы, задержка стала причиной болей, которые она испытывает до сих пор. Коллегия ВС рассмотрела две экспертизы, проведенные по заказу больницы и горожанки. ВС установил, что рекомендации мин­здрава срокам выполнения экстренных операций являются обязательными к выполнению — это пытались оспорить ответчики. Специалисты по защите прав потребителей считают, что возвращение иска еще не значит, что истица получит требуемую компенсацию.

21 августа судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ в составе председательствующей Людмилы Пчелинцевой, а также судей Светланы Фролкиной и Михаила Жубрина рассмотрела кассационную жалобу жительницы Волжского Волгоградской области Натальи Борисовой на решение Волжского городского суда Волгоградской области от 21 декабря 2021 года, апелляционное определение Волгоградского областного суда от 8 июня 2022го и определение судебной коллегии по гражданским делам Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 10 ноября того же года. Женщина подавала иск к ГБУЗ «Городская больница № 2» в Волжском и частному учреждению здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» в Волгограде о взыскании компенсации морального вреда, а также судебных и послеоперационных расходов на лечение.

Госпожа Борисова обратилась в суд первой инстанции 28 января 2021 года. С обоих медучреждений жительница Волгограда требовала по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, а также 7 тыс. руб. за юридические услуги и послеоперационное лечение.

В суде Наталья Борисова рассказала, что 25 мая 2020 года обратилась к терапевту «ГБ № 2» с жалобой на плохое самочувствие. После осмотра женщине поставили диагноз и выписали лечение. 28 числа ее состояние ухудшилось, и она вызвала врача из больницы на дом. Терапевт определила у пациентки раздражение брюшины и направила на госпитализацию с подозрением на аппендицит. В течение часа после ухода врача госпожа Борисова вызвала скорую помощь. Приехавший фельдшер сообщил, что из-за того, что в Волжском ни один стационар принять не может, ее прооперируют в «РЖД-Медицине» в Волгограде.

Из «РЖД-Медицины» жительницу Волжского направили на томографию легких в ГУЗ «Клиническая больница № 4», где в 17:00 ей отказали в проведении обследования без объяснения причин. Тогда «скорая» отвезла больную в первую больницу. Там она пробыла с 17:35 до 20:30 — ее должны были отвезти на томографию в противотуберкулезный диспансер. Только в 20:30, когда машина за ней так и не приехала, ей сделали рентген груди и экспресс-тест на коронавирус. Каких-либо патологий или инфекции не выявили. Наталья Борисова полагает, что из-за промедления со стороны «РЖД-Медицины» операцию провели поздно, в результате ее «состояние ухудшилось, поднялось артериальное давление, началось нервное расстройство, острый аппендицит перешел в флегмонозную форму, которая требует немедленного хирургического вмешательства, при этом аппендэктомия началась только в 23:00», а закончилась в полночь. Выписали госпожу Борисову 3 июня.

После запоздавшей операции жительница Волжского «длительное время испытывала сильную боль», сейчас болевые ощущения остались при движениях и физической нагрузке, истица вынуждена проходить реабилитацию.

«РЖД-Медицина» ходатайствовала о проведении судмедэкспертизы. Исследование провело ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» в конце апреля 2021 года, оплату провела больница, но по решению Волжского суда госпожу Борисову обязали возместить коммерческому учреждению 58 тыс. руб. Эксперты пришли к выводу, что медпомощь была оказана правильно. На вопрос суда о сроках работы с острыми пациентами в бюро сообщили, что Минздрав РФ только рекомендует, но не требует в течение одного часа с момента поступления в стационар проверить диагноз и в течение двух часов направить на операцию. Вторая и третья инстанции оставили в силе решение об оплате исследования истцом и отказали в выплате компенсации.

Наталья Борисова представила в суде письменное разъяснение Комитета здравоохранения Волгоградской области от 11 марта 2021го, в котором были указаны показания для экстренной госпитализации в случае подозрения острого ­заболевания.

Верховный суд пришел к выводу, что рекомендации Минздрава насчет сроков работы с острыми пациентами «являются одной из основ формирования критериев оценки качества медицинской помощи, в связи с чем утверждение о необязательности указанных клинических рекомендаций противоречит ­закону».

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ признала незаконными решения нижестоящих инстанций и вернула иск Натальи Борисовой к двум больницам на повторное рассмотрение в Волжский городской суд.

Заслуженный врач РФ Вениамин Гришаев отметил в беседе с „Ъ“, что в разгар пандемии коронавируса все лечебные учреждения страны были укомплектованы тестами на эту инфекцию. Господин Гришаев предположил, что промедление медиков можно объяснить напряженной обстановкой и переработками.

Заместитель председателя саратовской региональной общественной организации «Центр защиты прав потребителей» Алексей Сусликов полагает, что определение ВС не скажется на правоприменительной практике. «Разворот дела не говорит о том, что (госпожа Борисова. — „Ъ“) выиграет дело. За нашу практику было всего одно дело, где роженице оказали ненадлежащий уход, и ребенок умер. Она получила компенсацию, а дел 8–10. Общались с коллегами из других регионов, там та же история, это не нонсенс. Поэтому мы можем поздравить эту женщину — возможно, с нее не взыщут 58 тыс. руб. Но в качестве компенсации вреда могут дать какие-нибудь 3 тыс. руб.»,— последний тезис специалист объяснил постановлением ВС 2017 года, которым судам разрешили снижать суммы взыскания по собственному усмотрению.

Дарья Васенина

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