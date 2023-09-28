Гильдии готовятся к ликвидации

Торговопромышленная палата (ТПП) Саратовской области анонсировала ликвидацию института гильдий — отраслевых сообществ, которые избирают глав для представления интересов на соответствующей площадке. Глава организации Алексей Антонов объяснил необходимость реформы приведением структуры региональной палаты в соответствие с устройством федеральной ТПП, которая состоит из комитетов. Мнение председателей гильдий разделились. Одни уверены, что на их деятельность преобразования не повлияют, другие утверждают, что нововведения превратят общественную организацию в бюрократическую структуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ликвидацию гильдий инициировал действующий глава ТПП Алексей Антонов

Фото: Владимир Барсуков Ликвидацию гильдий инициировал действующий глава ТПП Алексей Антонов

Фото: Владимир Барсуков

Гильдии НКО Союз «Торговопромышленная палата Саратовской области» прекратят свое существование. Реформу структуры анонсировали на сайте организации. Место предпринимательских объединений, где представители сообществ сами выбирают глав, займут комитеты. На данный момент в структуре НКО имеет место десять гильдий и девять комитетов — их состав будет определять правление ТПП; помимо бизнесменов туда войдут чиновники, а также представители ученого и экспертного сообществ. О преобразованиях в ТПП заявили через день.

Инициатором реформы стал глава палаты, депутат Саратовской областной думы Алексей Антонов. Объясняя необходимость преобразований, политик сослался на «реалии сегодняшнего дня», а также привел в пример структуру федеральной ТПП.

Реформа «позволит придать новую жизнь нашей структуре, предпринимателям — более активно взаимодействовать с исполнительной властью и профильными ведомствами. По сути, даст новое дыхание организации, позволит более эффективно выстроить систему работы, заниматься нормотворческой деятельностью»,— привела в пресс-службе слова господина Антонова, уточнив, что правление организации инициативу поддержало.

«Основной недостаток системы, от которой мы отказываемся, — гильдия собирается только по мере возникновения проблемы»,— рассказал «Ъ» Алексей Антонов. «Палата не видит системности в нынешнем формате гильдий, собирающихся от случая к случаю. Их работа должна быть постоянной. Комитет позволит вести в том числе законотворческую деятельность, давать анализ ситуации, предложения, прогнозы. Комитет в отличие от гильдии сможет шире охватывать все аспекты работы»,— предположил председатель.

На данный момент на сайте ТПП указаны данные о десяти гильдиях: риелторов, СМИ и медиакоммуникаций, торговых центров, фитнес-клубов, организаций, работающих на рынке драгметаллов, автостоянок, негосударственных предприятий безопасности, психологов и педагогов, рестораторов, а также предпринимателей в сфере туризма.

Глава гильдии автостоянок Михаил Крохалев предположил, что новая структура позволит решать более глобальные задачи, тогда как гильдии сосредоточены на местных вопросах. В качестве примера собеседник «Ъ» привел неверно рассчитанную кадастровую стоимость земли. «Обращаемся в ТПП от лица гильдии, приглашаем на круглый стол администрацию, находим какой-то компромисс. Сейчас задачи более глобальные ставятся». Господин Крохалев добавил, что по его информации план работы комитетов составляется «на полгода вперед», но это не помешает решать текущие вопросы в прежнем порядке. «Все, что делается, все правильно»,— резюмировал ­предприниматель.

«Как правило, люди объединяются именно вокруг каких-то негативных моментов»,— рассказала «Ъ» председатель гильдии торговых центров Юлия Макаревич. «Возможно, в текущем виде не хватало какой-то работы. Экспертной, больше нацеленной на будущее, на какие-то улучшения на какую-то оптимизацию в отрасли в целом»,— предположила госпожа Макаревич. «Формат гильдий позволял общаться именно внутри нашей отраслевой группы, находить точки соприкосновения. Формат, который нам пока до конца не презентован». Собеседница «Ъ» воздержалась от прогнозов о дальнейшей работе, но отметила, что сформировавшиеся за годы работы гильдий связи позволят взаимодействовать независимо от формальной структуры.

«Гильдия — это все-таки более такое демократичное название»,— считает глава гильдии психологов и педагогов Сергей Саратовский. «Наверное, надо приводить в соответствие (со структурой федеральной ТПП. — «Ъ»). Если Торговопромышленная палата в этом видит смысл, то мы поддержим». Господин Саратовский добавил, что возглавляемое им сообщество активно работало в структуре гильдии и реализовывало множество проектов. «В общем, для нас ничего не изменится», — резюмировал господин ­Саратовский.

«Гильдия — это свободное объединение по профессиональным интересам, где можно обсуждать вопросы, проблемы, выступать с предложениями. А комитеты — это отделы с очень жесткой структурой»,— рассказала «Ъ» председатель гильдии СМИ и медиакоммуникаций Марина Лайкаск. «Если председатель гильдии выбирается ее участниками, то председателя комитета назначает правление ТПП.Вообще вся работа комитета построена в жестких заданных главой рамках»,— объяснила госпожа Лайкаск. Медиаменеджер добавила, что теперь от имени сообщества будут говорить назначенцы: «Создается структура, не предусматривающая какую-то инициативу снизу. Будет план работы, и по нему комитет должен работать. Составляется план работы на полугодие. Что мы в нынешних условиях можем знать о том, что будет завтра?»— задалась вопросом собеседница «Ъ».

В пример собеседница «Ъ» привела комитет по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, созданный в федеральной ТПП. В его задачи входит участие в разработке программных документов ТПП России, разработке и реализации государственных и международных отраслевых программ, в том числе на основе взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями различных организационно-правовых форм и т.д. Председатель саратовской гильдии назвала такую структуру очень бюрократизированной и отметила, что не увидела в положении слов о защите профессионального сообщества.

«Таким образом, выстраивается жесткая вертикаль. ТПП перестает быть площадкой, где бизнес может обсуждать свои проблемы, а становится еще одной бюрократической структурой. О свободном духе, видимо, придется забыть. Сообщество все еще сможет собраться в кафе и обсудить какую-то тему, но это будет их частное мнение. Скоро скатимся до формата видеообращения к власти»,— предположила Марина Лайкаск.

Никита Маркелов