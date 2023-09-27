Зампредом Арбитражного суда Кубани назначен Роман Решетников

Указом президента РФ заместителем председателя Арбитражного суда Краснодарского края назначен Роман Решетников. Документ опубликован на портале Государственной системы правовой информации.

Господин Решетников родился в 1984 году в Польше. В 2007 году он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы в Ростове-на-Дону по специальности «Юриспруденция». В том же году начал карьеру по специальности в качестве специалиста первого разряда, в дальнейшем помощника судьи и помощника председателя Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда. В 2014 году стал судьей Арбитражного суда Краснодарского края.

Роман решетников имеет пятый квалификационный класс судьи. В 2022 году был награжден знаком отличия «За усердие» I степени за личный вклад в развитие судебной системы.

Анастасия Донскова

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