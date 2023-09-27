В Ленобласти отреставрируют музей-усадьбу Рериха в Изваре

Правительство Ленинградской области отреставрирует здания, расположенные в усадьбе Николая Рериха в Изваре, сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Работы будут проведены в училищном доме, амбаре и домовой церкви. Все эти здания на территории музея-усадьбы имеют статус регионального значения. Реставрация запланирована на 2024 год.

«Будет отреставрирован училищный дом с домовой церковью — проектно-сметная документация по сохранению объекта разработана и уже проходит экспертизу. Приведем в порядок фасады главного дома, документация будет подготовлена до конца этого года, а сами работы выполним в следующем году. Планируем также отреставрировать амбар — контракт на проектирование заключен, а сам проект будет готов в конце следующего года», — рассказал председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Усадьба Николая Рериха в деревне Извара — первый в России музей, посвященный художнику. Мемориальная экспозиция представлена в доме, где Рерих прожил 26 лет.

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