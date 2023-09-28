Вызов коллектора

Сроки проекта «Набережная стихий» по благоустройству берега Камы в Краснокамске стоимостью более 100 млн руб. будут скорректированы. В процессе реконструкции была повреждена резервная нитка коллектора градообразующего предприятия — целлюлозно-бумажного комбината «Кама». На предприятии утверждают, что повреждение ветки не сказалось на производственном процессе и «Кама» работает над решением проблемы. Источник в администрации Краснокамска отмечает, что о неудовлетворительном состоянии трубы было известно еще в 2007 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Прикамье», масштабный проект по благоустройству набережной Краснокамска может быть скорректирован из-за проблем с одной из резервных ниток коллектора градообразующего предприятия — ООО «Кама». Собеседник, знакомый с ситуацией в муниципалитете, сообщил «Ъ-Прикамье», что коллектор предприятия якобы был поврежден в конце августа при выполнении работ по благоустройству набережной. По словам источника информации, это, вероятно, привело к конфликту между руководством «Камы» и главой Краснокамского городского округа Игорем Быкаризом. Cобеседник полагает, что под угрозой оказалось как завершение благоустройства набережной, так и работа градообразующего предприятия.

Другой собеседник в муниципалитете сообщил, что проблема с коллектором существует, но она не настолько критична. «Взялись за набережную, наткнулись на трубу. Кто виноват — непонятно. Вероятно, что-то не учли при проектировании»,— отмечает источник. По его словам, отдельный вопрос, вызывающий споры — за чей счет производить ремонт: за счет средств предприятия или городского бюджета.

В пресс-службе ООО «Кама» подтвердили, что на резервной, неиспользуемой ветке коллектора зафиксировано повреждение, однако на работе предприятия это не отразилось. «И в момент повреждения, и сейчас мы работаем на основной ветке и в штатном режиме»,— сообщили на предприятии. «Мы активно сотрудничаем с администрацией Краснокамского городского округа по созданию комфортной городской среды. Сейчас ООО “Кама” привлечен проектировщик, который выработает решение по предупреждению повреждений коллектора в дальнейшем»,— добавили в пресс-службе предприятия.

Источник, близкий к администрации Краснокамска, утверждает, что предприятие получило предписание о замене резервной нитки коллектора «еще в 2007 году». «Одну тогда отремонтировали, вторая так и лежит. Сейчас попробовали ее — она потекла. Трубу собираются ремонтировать»,— поделился собеседник. По его словам, работы по благоустройству набережной планируется завершить в октябре. Связаться с главой округа Игорем Быкаризом не удалось.

В министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края заявили, что работы по переустройству коммуникаций ООО «Кама» (резервной ветки канализационных стоков) планировалось совместить с благоустройством набережной. «Однако на сегодняшний день “Кама” пока не приступила к реализации проекта по реконструкции данной ветки коллектора, в связи с чем было принято решение о корректировке проекта и переносе спортивных и детской площадок на другие локации»,— прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства.

По данным краевого минЖКХ, сейчас подрядчик занимается устройством наружного освещения, подпорных стенок вдоль променада для установки скамеек, строительством амфитеатра, а также завершает монтаж детского игрового комплекса. Основные работы планируется завершить до конца 2023 года. Работы, финансируемые за счет внебюджетных средств (организация детского кафе, комнаты матери и ребенка, а также проката водного оборудования), могут быть перенесены на 2024 год.

Работы по благоустройству береговой линии Камы в Краснокамске ведутся в рамках проекта «Набережная стихий». В 2022 году эта инициатива стала победителем внеочередного конкурса Минстроя РФ по благоустройству общественных пространств малых городов и исторических поселений в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект предусматривает комплексное благоустройство участка набережной общей площадью 4 га. Здесь планируется установить уличное освещение, детскую площадку, арт-объекты, смотровые площадки с биноклями и шахматные столы. Проект предусматривает также озеленение территории.

Работы начались в мае этого года. Подрядчиком проекта является ООО «ПСК Билдинг». Общая стоимость работ с учетом регионального и местного софинансирования оценивается в 131 млн руб.

Депутат Законодательного собрания Пермского края, бывший председатель земсобрания Краснокамского района Игорь Малых считает, что проблема с коллектором не скажется на основных работах по благоустройству. «Неработающую трубу нужно было заменить уже давно. О проблеме было известно при разработке проекта благоустройства набережной. Сейчас территория с поврежденной трубой огорожена, у предприятия есть возможность привести ее в порядок. Пока этот участок в набережную не попадает и подрядчик продолжает работы по благоустройству. Проблем с завершением этого проекта я не вижу»,— пояснил депутат.

Константин Кадочников