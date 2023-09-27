В Ленобласти возобновили автобусный рейс из Вознесенья в Петербург

В Ленинградской области возобновил работу автобусный рейс по самому длинному в регионе маршруту №895 — из Вознесенья Подпорожского района в Санкт-Петербург, сообщили в комитет по транспорту Ленобласти. Время в пути займет больше 6 часов.

Автобус будет проезжать 359 км, что делает его самым длинным маршрутом автобуса внутри региона. На пути будут остановки в Подпорожье, Лодейном Поле и Сясьстрое.

На маршруте будет работать автобус на 55 посадочных мест. Остановка в Вознесеньи будет располагаться у магазина «У парома» по адресу: Свирская наб., д.14. В Петербург автобус будет прибывать на автовокзал №2 Обводный. С расписанием можно ознакомиться на сайте перевозчика.

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