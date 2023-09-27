Командир взвода астраханского ГИБДД предстанет перед судом за протокол о ДТП

В Астрахани прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу командира взвода ГИБДД и его подчиненного. Бывших сотрудников обвиняют в организации превышения должностных полномочий (ч. 3 ст. 33 ч. 1 ст. 286) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) соответственно.

По данным следствия, 20 мая 2023 года к командиру взвода обратился знакомый с просьбой заменить в протоколе о дорожно-транспортном происшествии сведения о водителе, который был указан в страховом полисе, но на месте ДПТ не присутствовал.

Обвиняемый поручил исполнить просьбу своему подчиненному – второму фигуранту, который их и выполнил.

Отмечается, что действия граждан пресекли сотрудники УФСБ по региону совместно со службой собственной безопасности областного УМВД.

Никита Маркелов

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