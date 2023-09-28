Объект пониженного риска

ПАО «Акционерная нефтяная компания «Башнефть»» добилось отмены приказа Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, присвоившего высокую категорию риска объекту компании — Дачно-Репинскому нефтяному месторождению. Истец настаивал, что оснований для этого не было, но управление Росприродназора убеждало в обратном. Суд, удовлетворяя исковые требования нефтяной компании, пришел к выводу, что надзорное ведомство не имело права менять категорию нефтяного месторождения. Руководитель управления Росприроднадзора Роман Болотов заявил, что ведомство подаст апелляционную жалобу. Юристы полагают, что вышестоящая инстанция оставит решение суда без изменений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск «Башнефти», просившей признать незаконным решение Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, установившего Дачно-Репинскому нефтяному месторождению (Оренбургская область) высокую категорию риска в перечне объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Спорный приказ был издан в октябре 2021 года. В марте 2023 года «Башнефть» направила в контролирующий орган заявление о понижении категории риска до «значительной». В мае того же года управление ответило отказом. В ведомстве пояснили, что начальник управления геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования ООО «Башнефть-добыча» (оказывало услуги «Башнефти» на объекте) в августе 2022 года был привлечен к административной ответственности за нарушение условий лицензии на пользование недрами. Поскольку сотрудник выполнял работы для «Башнефти», управление посчитало его должностным лицом компании. В свою очередь привлечение к административной ответственности работника недропользователя исключало возможность понижения категории риска.

Представитель «Башнефти» в суде просил признать приказ управления недействительным, отказ изменить категорию риска — незаконным, а также исключить из перечня плановых проверок Росприроднадзора осмотр Дачно-Репинского нефтяного месторождения с октября текущего года.

Представитель надзорного ведомства просил оставить иск без удовлетворения.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что позиция управления не соответствует положениям законодательства. При рассмотрении дела было установлено, что сотрудник «Башнефть-добычи» вопреки выводам контролирующего органа не являлся работником недропользователя («Башнефти»). К тому же к административной ответственности он был привлечен после присвоения объекту спорной категории. При этом в отношении «Башнефти» в апреле 2022 года было вынесено постановление о назначении административного наказания, однако в октябре того же года оно было признано незаконным. Кроме того, по мнению суда, оснований для присвоения объекту высокой категории риска не было и в 2021 году.

Руководитель Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Болотов пояснил «Ъ-Уфа», что степень риска влияет на периодичность проверок объекта. Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора намерено подать апелляционную жалобу на решение после изучения мотивировочной части решения суда, сообщил он. Господин Болотов отметил, что практика обжалования судебных решений такова, что кассационная инстанция нередко поддерживает позицию ведомства.

«Потягаться с «Башнефтью» для нас — нормальная практика»,— заявил он.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров полагает, что позиция управления Росприроднадзора не соответствует положениям законодательства, которое не позволяет наделять физическое лицо, оказывающее услуги компании по договору подряда, статусом должностного лица. «Учитывая вышеизложенное, отказ управления в изменении категории риска будет признан в судах вышестоящих инстанций незаконным, как не соответствующий вышеприведенным требованиям законодательства»,— полагает эксперт.

Наталья Балыкова