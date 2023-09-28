Покорение «Сибири»

СКА одержал четвертую победу подряд в чемпионате КХЛ, обыграв в Новосибирске «Сибирь» 3:0. Дублем отметился форвард армейцев Алекс Гальченюк, а двадцатилетний голкипер СКА Артемий Плешков записал на свой счет второй «сухарь» в сезоне. Команда Романа Ротенберга поднялась на шестое место в Западной конференции после кризиса на старте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дублем отметился форвард армейцев Алекс Гальченюк

Фото: Хоккейный Клуб СКА Дублем отметился форвард армейцев Алекс Гальченюк

Фото: Хоккейный Клуб СКА

Армейцы не дают соперникам спуску в выездном турне, одерживая победу за победой. Судьба СКА на старте сезона воистину парадоксальна. Было пять поражений подряд, причем три из них петербуржцы потерпели на своей площадке. В последнем домашнем матче последовала победа над «Северсталью». Многие думали, что в турне по восточной части России команде придется еще сложнее. Однако на самых крайних точках, в Хабаровске и во Владивостоке, СКА одержал победы: над «Амуром» и «Адмиралом» соответственно. А вчера «разобрал» крепкую «Сибирь» на ее площадке. Ничто не берет команду из города на Неве: ни дальние перелеты, ни смена часовых поясов, ни жажда соперников подставить подножку фавориту.

После игры главный тренер СКА Роман Ротенберг отметил, что причина такой метаморфозы — тренировки и еще раз тренировки. С июля, как сказал Ротенберг, игроки упорно работали, где-то даже переборщили, что обернулось чередой неудач, но сейчас вся эта предсезонная работа дает плоды.

Сенсация на старте сезона в составе СКА — вратарь Артемий Плешков. Ему двадцать лет. В игре против «Сибири» он второй раз в сезоне оставил свои ворота «сухими». Первый такой случай был в Хабаровске, где армейцы разгромили «Амур» со счетом 4:0. Тогда Артемий отразил 39 бросков. Игроки «Сибири» бросили по воротам СКА 20 раз. И Плешков ни разу не дрогнул. Неожиданная находка тренеров СКА на старте сезоне. Основным голкипером команды до старта чемпионата считался швед Юхан Маттссон. Но он получил травму в домашнем матче с «Динамо». Тогда его сменил Сергей Иванов. Армейцы в итоге уступили 1:3. В следующей игре, с «Сибирью», место в воротах СКА снова занял Иванов, и снова все завершилось поражением — 1:2. В игре с «Северсталью» тренеры попробовали в воротах Плешкова. Команда выиграла 4:1. И дальше уже новый голкипер никому не отдавал своего места в составе. Так что победная серия петербуржцев из четырех матчей напрямую связана с ним.

Еще одна причина успеха СКА — удалось радикально снизить количество удалений. В игре с «Сибирью» армейцы вообще заработали только две минуты штрафа: редчайший случай. На последней минуте матча на скамейку штрафников отправился защитник Артем Сергеев, зацепивший соперника клюшкой. Для сравнения, игроки «Сибири» заработали в этой игре 12 минут штрафа. То есть у армейцев было шесть шансов разыграть лишнего. Одним они воспользовались, когда третью шайбу забросил Алекс Гальченюк. Один компонент — дисциплину — «подтянули», над другим — реализацией лишнего — надо еще поработать.

Гальченюк, приехавший в СКА накануне сезона из НХЛ, забил в игре с «Сибирью» два гола. До реализации лишнего в третьем периоде, когда шайба после его броска попала в конек защитника и отскочила в ворота, он отличился еще в конце второй двадцатиминутки. И там уже обошлось без рикошета: Алекс сам наскочил на ворота и добил шайбу в сетку. До этого Гальченюк дважды распечатал голкипера «Амура». А на старте сезоне у него «не шло», как и у всей команды. Алекс был худшим по показателю полезности. Тренеры даже выводили его из состава. Сейчас у команды все заработало, и Гальченюк стал проявлять свои лучше качества.

Еще один гол записал на свой счет в Новосибирске Михаил Воробьев. Он получился самым красивым: игроки СКА разыграли в чужой зоне все как по нотам, и Воробьев подправил шайбу в сетку с ближней штанги после паса Артема Сергеева. Так СКА открыл счет в середине второго периода и дальше уже, вдохновленный успехом, контролировал ход игры.

После четвертой победы подряд армейцы поднялись на шестое место в Западной конференции КХЛ. Хотя еще недавно болтались почти в самом подвале. Следующая игра у них — в Сочи против одноименного клуба. Она состоится 2 октября. Завершит выездную серию петербургская команда играми против минского «Динамо» 4 октября и ЦСКА 6 октября.

Кирилл Легков