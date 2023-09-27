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Коммерсантъ FM
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Глава Дагестана объявил о создании добровольческого батальона «Каспий»

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал в своем Telegram-канале, что в республике начали формировать добровольческий батальон «Каспий» для участия в спецоперации. По его словам, многие дагестанцы уже участвуют в боевых действиях в качестве добровольцев.

«Уверен, будущие бойцы добровольческого батальона ''Каспий'' станут примером настоящего патриотизма и самоотверженного служения Родине»,— сказал господин Меликов в своем видеообращении.

В настоящее время добровольческие формирования созданы главами Башкортостана, Курской, Нижегородской, Новосибирской областей, Якутии, Приморского края и Карелии.

26 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки к закону о военной службе, позволяющие главам российских регионов создавать специализированные военизированные предприятия. В пояснительной записке говорится, что создаваться региональные военные компании будут в целях «усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в период мобилизации, в период военного положения, в военное время».

Полина Мотызлевская

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