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ЦУМ в Казани закрывают на реконструкцию

Казанский ЦУМ (центральный универсальный магазин), расположенный неподалеку от железнодорожного вокзала Казани, прекратит работу 30 сентября.

Предполагается, что на его площадях создадут центр ремесел, сообщило госагентство «Татар-информ».

Предложение организовать для мастеров народных художественных промыслов нечто подобное индустриальному парку высказал на заседании совета по культуре и искусству при раисе Татарстана сам Рустам Минниханов.

«Нам нужна такая площадка, чтобы создать условия для ремесленников»,— сказал он. «Там же можно организовать централизованную реализацию продукции»,— добавил господин Минниханов.

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