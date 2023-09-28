Порубочный билет требуют в суде

Цементный завод «Горный» судится с властями Новороссийска по поводу отказа в выдаче порубочного билета. Общество является инвестором проекта строительства предприятия мощностью 3,5 млн тонн продукции в год. На НЦЗ «Горный» заявляют, что лес необходимо вырубить для того, чтобы начать реализацию проекта. Власти отмечают, что компания еще не получила разрешение на строительство, а вырубка 61 га леса причинит ущерб окружающей среде. В июле НЦЗ «Горный» проиграл спор в Арбитражном суде Краснодарского края. Сейчас общество пытается оспорить это решение. Вероятность пересмотра дела в пользу истца юристы называют «ниже средней».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экологи и власти Новороссийска считают, что вырубка леса ради строительства цемзавода нанесет непоправимый вред местной флоре и фауне

Фото: Наталья Решетняк Экологи и власти Новороссийска считают, что вырубка леса ради строительства цемзавода нанесет непоправимый вред местной флоре и фауне

Фото: Наталья Решетняк

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрит жалобу АО «НЦЗ "Горный"» на решение нижестоящий инстанции, которая признала законным отказ администрации Новороссийского внутригородского района города Новороссийска в выдаче порубочного билета. Сведения об этом содержаться в картотеке арбитражных дел. Рассмотрение жалобы назначено на 23 октября.

Как следует из материалов дела, летом прошлого года общество обратилось к городским властям с заявлением о выдаче разрешения на вырубку зеленых насаждений «в целях строительства цементного завода» и получило отказ.

Предметом спора выступает участок в хуторе Горном (Новороссийск), на котором истец планирует построить цемзавод мощностью 3,5 млн т продукции в год и стоимостью 22 млрд руб. Соответствующее соглашение подписали в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

АО «Новороссийский цементный завод "Горный"» зарегистрировано в Новороссийске в 2008 году. Основной вид деятельности — производство цемента, извести и гипса. 98,90% УК принадлежит ООО «Цементинвест», зарегистрированному на Рублевском шоссе в Москве. Руководителем указан Виталий Вавилов — бывший директор цементного завода «Атакайцемент». В 2022 году выручка предприятия составила 3,5 млн руб., чистая прибыль — 139 тыс. руб.

В суде было отмечено, что разрешение на строительство промышленного объекта НЦЗ «Горный» еще не получил. В свою очередь истец настаивает, что именно отсутствие разрешения на вырубку деревьев мешает начать строительство.

Из условий договора аренды земельного участка, заключенного в 2015 году, следует, что НЦЗ «Горный» обязан при использовании участка не наносить ущерб окружающей среде, не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка и пр.

Представители администрации Новороссийского района Новороссийска при рассмотрении заявления НЦЗ «Горный» на выдачу порубочного билета пришли к выводу, что при вырубке 61 га лесной растительности без проведения компенсационного озеленения будет нанесен ущерб окружающей среде.

«Администрация Новороссийского внутригородского района не является экспертной организацией, которая может посчитать, какой вред природе окажет вырубка вековых деревьев на данной территории. Но вырубка векового леса в предместьях Новороссийска, где на учете каждое деревце, является негативным резонансным делом»,— прокомментировали спор "Ъ-Кубань" представители власти.

По оценке Вениамина Голубитченко, члена Экологического совета при губернаторе Краснодарского края, вырубка леса и строительство цемзавода нанесет невосполнимый урон местным флоре и фауне.

«В этом месте сосредоточено большое разнообразие растений, большинство из которых занесены в Красные книги и являются не только редкими, но находятся на грани исчезновения. Например, ремнелепестник козий. При вырубке частично будут утрачены популяции этих видов, что является критическим с точки зрения охраны природы. Практически полностью попадает в участок вырубки популяция подснежника складчатого, самая крупная на Кавказе. В Краснодарском крае всего три места обитания этого растения, это одно из трех которое, мы можем утратить»,— говорит эколог.

Кроме того, по словам Вениамина Голубитченко, участок под новый цемзавод сформирован в самых верховьях ручьев, которые питают крупные реки, расположенные в округе, и являются важными водоносными артериями. С большой долей вероятности, считает эколог, они пересохнут из-за того, что будет уничтожен лес и начнется освоение недр, что неблагоприятно для засушливой территории, которой является юг Кубани.

Оценивая перспективы апелляции, адвокат, руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отмечает, что вероятность отмены решения суда первой инстанции «ниже средней».

«Суд при рассмотрении дела установил наличие нарушений при подаче заявителем заявки на получение порубочного листа, которые посчитал существенными. Речь идет, в частности, об отсутствии разрешения на строительство завода и согласия арендодателя на вырубку. Не исключено, что судом апелляционной инстанции будет проведен дополнительный анализ данных доводов на предмет их существенности для принятия оспариваемого решения. В частности, вероятно, суд даст дополнительную оценку возможности или невозможности получения разрешения на строительство без проведения вырубки (иными словами, какое из указанных обстоятельств первично), которое, на наш взгляд, не получило достаточного обоснования по тексту судебного акта»,— комментирует юрист.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров говорит, что утверждение истца о невозможности при отсутствии разрешения на вырубку деревьев начать строительство на земельном участке документально не подтверждено, так же как и ряд других обстоятельств, при устранении которых у компании есть шансы для дальнейшего обжалования решения в судах вышестоящих инстанций.

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Наталья Решетняк

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