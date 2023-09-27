В Краснодаре потушили пожар площадью 1000 «квадратов»

В Краснодаре потушили пожар на улице Конгрессной площадью 1 тыс. кв.м. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 14:17. Прибывшие на место пожарные установили, что произошло возгорание сухой травы.

Полностью ликвидировать пожар огнеборцам удалось к 18:10. К тушению привлекли 17 человек и четыре единицы техники. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Анастасия Донскова

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