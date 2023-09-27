СКА всухую обыграл «Сибирь» в гостях

Санкт-Петербургская хоккейная команда СКА одержала победу над новосибирской «Сибирью» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2023/2024. Встреча прошла на «Сибирь-Арене» в Новосибирске и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

Первый период закончился без голов. В середине второй двадцатиминутки Михаил Воробьев открыл счет. На 19-ой минуте второго периода счет петербургской команды увеличил Алекс Гальченюк. И в конце третьего периода закрепил результат петербуржцев также Алекс Гальченюк, оформив дубль.

Победа стала четвертой для СКА в этом сезоне чемпионата после пяти поражений подряд. По результатам матча команда занимает шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков за 11 игр.

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