Финская деревообрабатывающая компания Ponsse продала бизнес в России

Финский производитель оборудования для обработки древесины Ponsse 18 сентября завершил сделку по продаже своей российской «дочки» компании «Бизон». Сумма сделки не разглашается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SeppVei / Wikipedia Фото: SeppVei / Wikipedia

«Компания Ponsse Plc завершила продажу всех акций ООО "Понссе", своего дочернего предприятия, предоставлявшего услуги Ponsse в России и Белоруссии. После выполнения условий сделки бизнес-операции Ponsse в России перешли к российской компании ООО "Бизон", а сделка получила одобрение местных властей»,— говорится в сообщении компании. Отмечается, что все мощности «Понссе», включая склады запасных частей и ремонтно-технические машины, а также персонал, переданы покупателю.

ООО «Бизон» принадлежит Алексею Воронкевичу, чья компания «Дормашимпорт» с 2007 года отвечает за розничную продажу лесозаготовительной техники Ponsse в восточных регионах России.

Ponsse объявила о намерении отказаться от своей деятельности в России 15 июня 2022 года. Экспортные и сервисные операции Ponsse в России были приостановлены со 2 марта 2022 года, когда компания объявила о приостановке всего экспорта в Россию и Белоруссию. Продажи Ponsse в России и Белоруссии в 2021 году составляли около 20% от чистых продаж, которые составляли €750 млн.