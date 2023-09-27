Финская деревообрабатывающая компания Ponsse продала бизнес в России
Финский производитель оборудования для обработки древесины Ponsse 18 сентября завершил сделку по продаже своей российской «дочки» компании «Бизон». Сумма сделки не разглашается.
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«Компания Ponsse Plc завершила продажу всех акций ООО "Понссе", своего дочернего предприятия, предоставлявшего услуги Ponsse в России и Белоруссии. После выполнения условий сделки бизнес-операции Ponsse в России перешли к российской компании ООО "Бизон", а сделка получила одобрение местных властей»,— говорится в сообщении компании. Отмечается, что все мощности «Понссе», включая склады запасных частей и ремонтно-технические машины, а также персонал, переданы покупателю.
ООО «Бизон» принадлежит Алексею Воронкевичу, чья компания «Дормашимпорт» с 2007 года отвечает за розничную продажу лесозаготовительной техники Ponsse в восточных регионах России.
Ponsse объявила о намерении отказаться от своей деятельности в России 15 июня 2022 года. Экспортные и сервисные операции Ponsse в России были приостановлены со 2 марта 2022 года, когда компания объявила о приостановке всего экспорта в Россию и Белоруссию. Продажи Ponsse в России и Белоруссии в 2021 году составляли около 20% от чистых продаж, которые составляли €750 млн.