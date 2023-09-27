«Придется испить чашу до дна»

В Кремле нет четкой позиции относительно дальнейшей судьбы Рубена Варданяна. Бывшего главу правительства Нагорного Карабаха задержали силовые структуры Азербайджана при попытке выехать с территории непризнанной республики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал понять, что рассчитывать на поддержку могут граждане страны. Однако Варданян в свое время от российского паспорта отказался. Сейчас бывшего инвестора и крупного бизнесмена доставили в Баку. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что Варданяна осудят на длительный срок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рубен Варданян задержан как представитель незаконной, с точки зрения Азербайджана, сепаратистской администрации несуществующего района Арцах. Соответствующие фото уже облетели весь мир. По логике вещей его ждут большие неприятности. Тем более что этот самый режим, который он фактически возглавлял, вел вооруженную борьбу с законно признанной азербайджанской властью, как считают в Баку.

Что будет дальше, предположить нетрудно: показательный судебный процесс, акт милосердия к побежденному, амнистия на законных основаниях.

Также возможен обмен на военнопленных или на кого-нибудь еще. Причем первый вариант видится весьма вероятным. Азербайджан и так уже требовал его выдачи. Достаточно посмотреть на Турцию, которая совсем не церемонится со своими противниками, несмотря на все просьбы, требования и даже угрозы.

Восток — дело тонкое. Нужно проявлять твердость, чтобы другим неповадно было. Тем более что так просто все это, конечно же, не закончится и не уляжется. Впрочем, загадывать не будем. Здесь видится большая политическая партия, которая, судя по всему, и будет разыграна.

Что касается России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оказался не в курсе произошедшего события. Видимо, он также не был широко осведомлен о том, что Рубен Варданян в свое время решил отказаться от российского гражданства. Тем не менее, по словам представителя Кремля, РФ намерена его как-то защищать в соответствии с законодательством. Если российский паспорт у него все-таки остался, тогда один разговор, а если нет, так нет.

Скорее видится, что большую активность в этой части проявит Запад — США, Франция и далее по списку. Армянские диаспоры в Европе. Есть еще один непростой фактор: Рубен Карленович — известный в прошлом инвестор — прекрасно осведомлен о том, как вести бизнес с Россией, как устроена отечественная финансовая и банковская системы, как проводятся расчеты, в том числе и международные.

Пусть он и отошел от дел, но теоретически все эти сведения вполне могут заинтересовать соответствующие службы бывших западных партнеров с точки зрения обхода санкций и иных похожих действий. Так что придется еще раз повторить, как бы цинично это ни звучало: для Ильхама Алиева задержание Варданяна — очередной успех. Причем лирика уже неуместна.

Варданян знал, на что шел, или должен был по крайней мере понимать последствия принятого решения, так что, видно, придется испить чашу до дна.

Все, что было раньше — имидж респектабельного российского миллионера, многочисленные экономические форумы, красочные выступления, рассказы о перспективах инвестиций, — далеко позади, в прошлой жизни. Это уже история.

Однако впереди большие армяно-азербайджанские переговоры и личная встреча Никола Пашиняна с Алиевым в Гранаде. Там, собственно, все и может решиться. Но в общем и целом кто бы, как говорится, мог поверить еще пять-шесть лет назад, что такое может произойти с Варданяном. Сразу можно сказать: никто не мог и не представлял. Это к вопросу о том, что в этом мире возможно абсолютно все — любой поворот. Ни за что нельзя ручаться. И ничего нет вечного на земле. Наверное, об этом также забывать не стоит.

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