Вопрос цены

Руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting Содном Будатаров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Содном Будатаров, руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting

Содном Будатаров, руководитель Лаборатории по исследованию экономики замкнутого цикла ИГСУ РАНХиГС, руководитель экспертной группы Wasteconsulting



Экологическое законодательство РФ нуждается в концептуальном переосмыслении. Законы прошлого века отстают от запросов общества XXI века. Сегодня можно говорить о таком явлении как «экосапиенс», или «человек экологичный». Им нужны зеленые оазисы в микрорайонах и ресурсосберегающие технологии, чистые воздух и вода, экотропы и национальные парки. Им важно разделять отходы, потреблять более экологичные товары, убирать за собой мусор. При прочих равных условиях данный фактор влияет на выбор места жительства высококвалифицированных специалистов. Следовательно, необходимы нормативные акты, которые соответствуют «зеленым» запросам общества, ускоряют перестройку всех институтов с линейной экономики на экономику замкнутого цикла, поддерживают инновационные и высокотехнологические сектора производств, стимулируют вложения в ученых и научные лаборатории, создают зеленые финансовые инструменты. В частности, стране нужен закон об экономике замкнутого цикла.

Впрочем, проблемы в реализации экологических инициатив вызваны не столько отсутствием или нехваткой законов, сколько управленческой некомпетентностью и линейным мышлением. В России законов более чем достаточно, и они не мешают внедрять эти инициативы. На примере «мусорной реформы» видно, что управленческие решения и следующие за ними бюджетные расходы не нацелены на снижение полигонного захоронения. Подобное происходит по многим экологическим направлениям.

Слепое копирование или стремление адаптировать западные законы к российским реалиям приводят к деградации отечественной правовой системы. Закон — надстройка, базисом являются социально-экономические отношения и культурно-психологические особенности страны. Европейские страны живут в других экономических реалиях, преследуют свои стратегические цели и они отличны от нужд российской общества и государства. Нам нужно не столько опираться на западные законы, сколько изучать зарубежный управленческий и технологический опыт, их финансовые механизмы. Разработка отечественных нормативных актов по силам российским экспертам и экспертным центрам. Однако для этого важно привлекать специалистов отрасли, что временами игнорируется.

Государство в сфере экономики замкнутого цикла и в целом экологии делает больше, чем бизнес. И эта конструкция никогда не изменится. Бизнес создается для получения прибыли. Экологические инициативы для него низкомаржинальны или убыточны. При «шторме» первым, кого бизнес вбрасывает за борт, это природоохранные инициативы. Только государственные механизмы — штрафы, заповедники и прочее — спасают планету от полного уничтожения. Еще, конечно, неравнодушные люди и экоактивисты. Бизнес, как известно, не столько забоится об экологии, сколько подстраивается под запросы клиентов, повышая свою «зеленость». Но для технического перевооружения завода и установки технологий замкнутого цикла необходимы дешевые зеленые кредиты (не более 1%). Без доступа к ним бизнес будет делать «дешево и сердито», то есть тратиться на пиар, рекламу и акции по типу «посади дерево», но при этом сливать отходы в ближайшую канаву. Без государственного субсидирования процентных ставок, без развития зеленых финансовых инструментов экономику замкнутого цикла в стране не создать.