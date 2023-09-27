Кубанские управленцы вошли в ТОП-1000 российских менеджеров

Высший менеджмент Кубани попал в ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров «ТОП-1000 российских менеджеров». Результаты опубликованы на портале «Ъ».

Рейтинг разделен на 15 номинаций по направлениям деятельности директоров коммерческих компаний, таким как финансовая деятельность, наем и управление персоналом, логистика, правовые вопросы, закупки, инвестиции и другие сферы.

В «ТОП-100 директоров по финансам» вошли заместитель гендиректора по экономике и финансам компании «Абрау-Дюрсо» Юлия Кириллова (2-е место среди фирм — производителей потребительских товаров) и директор по экономике и финансам агрохолдинга «Степь» Василий Платошин (3-е место среди представителей сельского хозяйства).

В список ста лучших коммерческих директоров попал коммерческий директор «Абрау-Дюрсо» Олег Петько (5-е место по направлению деятельности компании).

Среди директоров по маркетингу компаний, производящих потребительские товары, одним из лидеров стал представитель «Абрау-Дюрсо» Василий Дмитриев. Специалисты компании также получили номинации в списке директоров по персоналу (Дмитрий Коржнев, 3-е место) и по общественным и корпоративным связям (Ольга Фирстова).

«Для нас значимо быть частью большого бизнес-сообщества, продемонстрировать экспертизу и кадровый потенциал ГК "Абрау-Дюрсо". В рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров" мы являемся единственными представителями винодельческой отрасли, что подтверждает профессионализм нашей команды и эффективность менеджмента»,— отметил президент ГК «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

Представители агрохолдинга «Степь» вошли в список лучших управленцев по персоналу (Оксана Мишечко), по общественным и корпоративным связям (Ирина Грузинова), по развитию (Александр Баев), по информационным технологиям (Татьяна Карповец), по корпоративному управлению (Борис Шивидов), по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (Евгения Ковалева), по цифровой трансформации (Сергей Косогор) и по закупкам (Сергей Шумейко). Гендиректор Агрохолдинга «СТЕПЬ» Андрей Недужко занял первое место среди руководителей высшего звена в сегменте сельского хозяйства.

В компании отметили, что человеческий капитал — один из главных ресурсов предприятия.

Анастасия Донскова

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