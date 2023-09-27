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Коммерсантъ FM
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В Калининградской области против сотрудника ДПС назначена служебная проверка

В Калининградской области в отношении старшего инспектора ДПС из отдела полиции «Гвардейский» назначена служебная проверка. В свой выходной его остановили коллеги по подозрению в езде в пьяном виде, но тот отказался выходить из личного автомобиля и скрылся.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как сообщили «Ъ» источники в МВД, в действиях нарушившего правила инспектора ДПС «усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ» (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

На днях старший инспектор ДПС передвигался на личном автомобиле Audi A8. Его остановил инспектор и попросил выйти из машины, заподозрив у коллеги признаки алкогольного опьянения. Водитель не подчинился требованию и тронулся с места, едва не сбив проверяющего. Догнать нарушителя не удалось, поскольку у полицейского автомобиля пробило шину.

Татьяна Рязапова, Калининград

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