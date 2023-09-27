В ДТП с грузовиком в Челябинской области погибли два человека

Сегодня, 27 сентября, в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе в Сосновском районе погибли два человека. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, сообщают в управлении ГИБДД Челябинской области.

ДТП произошло в 16 часов на 5 км автодороги Сакулово — Муслюмово. 55-летняя водитель ВАЗ 2115 при закруглении дороги по неустановленным причинам выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с грузовым автомобилем Hyundai. В результате аварии водитель и 90-летняя пассажирка отечественной легковушки погибли на месте.

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