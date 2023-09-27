«Унистрой» планирует экспансию в Москву и Сибирь

Казанский девелопер «Джи-групп» (работает под брендом «Унистрой») изучает площадки в Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Тюмени, а также «смотрит» на Самару. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора компании «Унистрой» (входит в «Джи-групп») Искандера Юсупова.

Сейчас земельный банк «Джи-групп» составляет 2,55 млн кв. м, из которых 63% приходится на Казань, 14% — на Санкт-Петербург, 11% — на Екатеринбург, 8% — на Пермь, 4% — на недавно приобретенный участок в Махачкале и менее одного процента — на Тольятти.

«Джи-групп» занимается строительством жилой недвижимости под брендом «Унистрой» и коммерческой недвижимости под брендом UD Group, а также индивидуального жилья под брендом My Corner. По данным компании, мажоритарными акционерами АО «Джи-групп» являются сыновья основателя холдинга Рашита Гильфанова Альберт и Ильфат Гильфановы, которые владеют 98,3% компании. Остальные 1,7% акций принадлежат участникам опционной программы.

Полина Петрова