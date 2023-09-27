Более 2 млн рублей похитили телефонные мошенники у двух жителей Арзамаса

Два жителя Арзамаса поддались на уговоры телефонных мошенников и добровольно отдали им более 2 млн руб., сообщает пресс-служба областного ГУВД.

По данным полиции, одним из пострадавших стал 53-летний мужчина. Ему на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником ФСБ. Звонивший убедил арзамасца перевести сбережения на «безопасный» счет ради их сохранности. Потерпевший утверждает, что он знал о подобных схемах мошенников, но согласился с предложением «сотрудника ФСБ» и перевел на указанный им счет более 1 млн руб.

Вторым потерпевшим стал 69-летний пенсионер. Поддавшись на уговоры мошенника, он перевел ему 1,03 млн руб.

По обоим фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции пытаются установить преступников. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Андрей Репин