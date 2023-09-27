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Бизнес социализировался

На форуме в Тюмени обсудили тенденцию компаний инвестировать в малые города

В ходе форума TNF-2023 в Тюмени прошла дискуссионная сессия, посвященная тенденции крупного бизнеса инвестировать в развитие малых городов, в которых они реализуют свои проекты. Основная цель компаний — изменить ситуацию на рынке труда, привлекая в небольшие муниципалитеты молодежь, удовлетворяя их социальные и культурные потребности. Для чиновников же это возможность развивать города за счет бизнеса. Впрочем, по словам эксперта, в России есть множество неудачных примеров взаимодействия бизнеса и власти, и компаниям нужно не только вкладывать ресурсы, но и напрямую работать при реализации городских проектов.

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Фото: Пресс-служба СИБУРа

Дискуссионная сессия «Бизнес и территории: оптимальные модели социального инвестирования» прошла в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2023. Мероприятие было посвящено тенденции, связанной со стремлением крупного бизнеса, реализующего инвестиционные проекты в малых городах, вкладывать средства в развитие социальной инфраструктуры. Основным стимулом компаний является привлечение и удержание персонала в муниципалитетах с недостаточно высоким, по меркам региональных центров, уровнем жизни.

В качестве успешного кейса развития города при поддержке бизнеса был приведен Тобольск, где компания СИБУР реализовала инвестпроект «ЗапСибНефтехим», а с этого года начала строительство еще одного полимерного производства мощностью 570 тыс. тонн полипропилена в год. Директор по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов предприятия Елена Бельская рассказала, что о необходимости системно заниматься социальным инвестирование руководство компании задумалось еще в 2013 году. Тогда, после завершения проекта «Тобольск-Полимер», из города уехали многие привлеченные специалисты. В результате вложенные в человеческий ресурс инвестиции оказались недостаточно результативными.

Впоследствии компания решила пообщаться с сотрудникам, 74% из которых – местные жители, чтобы понять, чего им не хватает в Тобольске, и что необходимо сделать, чтобы они не хотели оттуда уезжать. В 2017 году работникам предприятия, как и всем жителям города, не хватало качественного школьного образования, здравоохранения, развлекательных мест. Так в Тобольске появилась совместная программа правительства региона, администрации города и СИБУРа «Тобольск – 2022». По итогам ее реализации в городе было построено и реконструировано более 40 соцобъектов.

За шесть лет в Тобольске стало появляться больше объектов малого и среднего предпринимательства, а туристический поток в город значительно вырос. Госпожа Бельская подчеркнула, сейчас цель СИБУРа — «омолодить» Тобольск. «У нас сейчас 956 молодых специалистов до 35 лет, из которых 417 вступили в программу выкупа жилья. Эта категория людей, наших сотрудников, оседает в городе Тобольске. А за пять лет в нашей компании у сотрудников появилось более 1 тыс. детей. Это показатели, действительно, отражающие благополучие города»,— подчеркнула госпожа Бельская.

Мэр Тобольска Максим Афанасьев рассказал, что в рамках работы по развитию города власти и бизнес начали использовать инструмент под названием мастер-планирование. Это стратегический документ, в котором обозначены ключевые показатели, к которым стремится город в части развития туристической отрасли. В мастер-плане туристического каркаса на десятилетие вперед описана рамка направлений, которые будут создавать мультипликативные эффекты для экономики, а инвесторам позволит строить, открывать, обновлять объекты с пониманием, что эти проекты будут реально востребованы и поддержаны общим вектором развития города.

Глава города добавил, что сейчас актуальная задача для муниципалитета — «удержать молодежь», создать комфортную среду и условия, чтобы люди хотели жить в Тобольске. Для этого при партнерстве СИБУРа и мэрии в городе с прошлого года реализуется программа «Тобольск Настоящий».

Заместитель гендиректора ПАО «Газпром нефть» Александр Дыбаль в ходе дискуссии заявил о необходимости создания социальной инфраструктуры в отдаленных территориях. В пример он привел Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ), где компания запланировала строительство культурного центра. Это, по его словам, повысит привлекательность региона, а также станет дополнительным стимулом для участия жителей региона в жизни города.

В то же время, по мнению заведующего учебно-научной лабораторией «Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий» Сергея Капкова, механизмы социально-экономического взаимоотношения власти и бизнеса остаются несовершенны. Из-за этого в России есть множество примеров, когда при наличии инвестиций малые города продолжали стагнировать и терять население.

Эксперт отметил, что основная ошибка социальных инвестиций, которую совершают некоторые компании и местные власти, — неправильно составленный мастер-план. Он пояснил, что малые города необходимо развивать комплексно, работая с населением, предоставляя большое количество сервисов. В нынешних условиях необходимо инвестировать как в образовательные и культурные проекты, так и в человеческий капитал.

Сергей Капков подчеркнул, что бизнесу необходимо не только вкладывать ресурсы, но и напрямую контактировать с властями при проектировании проектов. Он пояснил, что работа компаний ориентирована на результат, она четко выстроена, а каждую задачу выполняет сотрудник, несущий за нее ответственность. «В государственной системе всегда надо найти не ответственного, а крайнего. И качество профессиональных людей на рынке зачастую выше, чем, предположим, в управлении архитектуры того или иного региона. Кроме того, управления архитектуры находятся в жестких административных рамках либо под большим влиянием под строительного комплекса»,— отметил он.

Илья Смирнов, Тюмень

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