Владимир Путин назначил восемь новых судей в Ростовской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин своим указом от 27 сентября назначил восемь новых судей в инстанции Ростовской области. Документ опубликован на официальном правовом портале.

Согласно указу президента, на шестилетний срок председателем Новочеркасского городского суда назначена Наталья Ремизова, председателем Октябрьского районного суда Ростова — Денис Лукьянов. Должность председателя Пролетарского районного суда донской столицы заняла Инна Чернова. Также заместителем председателя Красносулинского районного суда назначена Ирина Сытник.

На период до достижения предельного возраста пребывания в должности судьей Ворошиловского районного суда назначена Виктория Чан, а судьей Каменского районного суда — Шушаник Степанян. Также указом президента назначены двое судей в Южный окружной военный суд: Денис Вовченко и Арслан Жагинов.

Анастасия Назарова