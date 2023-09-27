Экс-глава бюро судостроительного завода в Ярославле получил условный срок по делу о подкупе

Кировский районный суд Ярославля приговорил бывшего начальника бюро технического контроля отдела технического контроля ПАО «Ярославский судостроительный завод» Дениса Незнамова за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 7 ст. 204 УК РФ) при исполнении госконтрактов. Об этом «Ъ» сообщила пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Денис Незнамов признан виновным в двух эпизодах незаконного получения лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий в интересах дающего. Суд назначил ему приговор в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как установил суд, завод заключил два госконтракта на строительство пяти морских буксиров. Для выполнения части работ предприятие привлекло субподрядчиков — ООО «СК Флагман» и ООО «Фарватер». С 2017 по 2021 год Незнамов получил от «Флагмана» 325 тыс. руб., а от «Фарватера» — 442 тыс. руб. за содействие в приемке выполненных работ. Незнамов должен был контролировать качество, оформлять техническую документацию, организовывать подписание актов приемки-сдачи. Эти действия он совершал в пользу субподрядчиков благодаря подкупу. В результате коммерческие организации получали деньги за выполненные работы от завода.

«На приговор прокурором было подано апелляционное представление. Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда, проверив доводы апелляционного представления по материалам уголовного дела, не нашла оснований для изменения приговора»,— сообщили в Ярославском областном суде.

26 сентября приговор вступил в законную силу.

Антон Голицын, Ярославль