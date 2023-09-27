Гранты до 500 тысяч рублей предлагают нижегородским социальным предпринимателям

В Нижегородской области начат прием заявок от социальных предпринимателей на получение грантов на развитие существующего бизнеса или запуск нового проекта. Конкурс проводит областной Центр инноваций социальной сферы.

Максимальная сумма гранта составит 500 тыс. руб. Получить их сможет проект, набравший максимальное количество баллов. Кроме того, на конкурсе есть специальная номинация «Информационные технологии в сфере социального предпринимательства». Два победителя, реализующие проекты в IT-сфере для детей и юношества, могут получить по 300 тыс. руб.

Оценка будет по ряду критериев, среди которых социальная необходимость проекта, целевая направленность, планируемый социальный эффект и инновационность. Общий грантовый фонд конкурса в 2017-2022 годах составил 7,5 млн руб.

Андрей Репин